Trentola Ducenta, pestano uomo e figli con mazza da baseball: 5 arresti (Di martedì 28 febbraio 2023) La vittima è stata barbaramente pestata con mazza da baseball da cinque persone con cui suo figlio di 17 anni aveva precedentemente litigato a Trentola Ducenta. Ridussero in fin di vita un uomo di 56 anni per vendicarsi del figlio minorenne di quest’ultimo, con cui avevano avuto una lite per futili motivi. E’ l’accusa contestata Leggi su 2anews (Di martedì 28 febbraio 2023) La vittima è stata barbaramente pestata condada cinque persone con cui suoo di 17 anni aveva precedentemente litigato a. Ridussero in fin di vita undi 56 anni per vendicarsi delo minorenne di quest’ultimo, con cui avevano avuto una lite per futili motivi. E’ l’accusa contestata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Trentola Ducenta, colpirono un uomo alla testa mandandolo in coma: cinque arresti. Sono accusati di tentato omicidio in… - casertafocus : TRENTOLA DUCENTA – Spaccano la testa con una mazza di ferro e riducono in fin di vita il padre dopo una lite tra ra… - TgrRaiCampania : Trentola Ducenta, colpirono un uomo alla testa mandandolo in coma: cinque arresti. Sono accusati di tentato omicidi… - cronachecampane : Trentola Ducenta, tentato omicidio con mazza ferrata: 5 arrestati - PupiaTv : Trentola Ducenta (CE) - Aggredito brutalmente e mandato in coma: 5 arresti per tentato omicidio...… -