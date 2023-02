Travaglio a La7: “Schlein è antropologicamente l’essere più lontano dal vecchio Pd. Con Conte avrà meno difficoltà a trovarsi” (Di martedì 28 febbraio 2023) “La vittoria di Elly Schlein alle primarie Pd e lo sfasamento tra primo e secondo turno? Si spiega con il dislivello, che ormai è un abisso, tra gli apparati e la base, cioè tra i voti di opinione, che non sono controllati, e quelli controllati. L’establishment ovviamente tifava per Bonaccini. Ma sono almeno 10 anni che c’è una grande rivolta dei popoli contro le élite. Ogni volta che le élite indicano un candidato, la gente vota regolarmente per l’altro, a meno che non sia voto controllato”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Adesso vedo che c’è tutta una corsa della grande stampa di establishment ad avvertire Elly Schlein: ‘Guai se ti discosterai dall’agenda Letta, dall’agenda Draghi e dall’agenda atlantista‘. Ma in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “La vittoria di Ellyalle primarie Pd e lo sfasamento tra primo e secondo turno? Si spiega con il dislivello, che ormai è un abisso, tra gli apparati e la base, cioè tra i voti di opinione, che non sono controllati, e quelli controllati. L’establishment ovviamente tifava per Bonaccini. Ma sono al10 anni che c’è una grande rivolta dei popoli contro le élite. Ogni volta che le élite indicano un candidato, la gente vota regolarmente per l’altro, ache non sia voto controllato”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che aggiunge: “Adesso vedo che c’è tutta una corsa della grande stampa di establishment ad avvertire Elly: ‘Guai se ti discosterai dall’agenda Letta, dall’agenda Draghi e dall’agenda atlantista‘. Ma in ...

