Trasferta vietata ai tifosi | la reazione del Lecce | ' Una decisione che ci rammarica'

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il, in un comunicato, esprime il proprio "rammarico" per ladel prefetto di Milano di vietare la vendita di biglietti per la gara di domenica contro l'Inter ai residenti die ...

Il Lecce, in un comunicato, esprime il proprio "rammarico" per la decisione del prefetto di Milano di vietare la vendita di biglietti per la gara di domenica contro l'Inter ai residenti di Lecce e provincia. È già la seconda occasione che ai tifosi giallorossi viene impedito di seguire la squadra in trasferta. La volta precedente è stata in occasione di Cremonese - Lecce quando le autorità ipotizzarono possibili disordini. La decisione della Prefettura di Milano di vietare la trasferta ai tifosi residenti nel Salento è stata una doccia fredda.

Niente San Siro per i leccesi. E tifosi pensano alla class-action contro la Prefettura La Gazzetta dello Sport

La decisione del Prefetto di Milano penalizza i salentini: "Già venduti tutti i 4.361 posti del settore ospiti" ...Comunicato del club dopo lo stop della prefettura di Milano: "Individuare misure idonee per tutelare non solo la sicurezza ma anche chi ha già acquistato i tagliandi" ...