Trasferita in carcere la donna che ha ucciso la figlia 13enne a Silì (Di martedì 28 febbraio 2023) . Deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario Per Monica Vinci, la donna che poco più di dieci giorni fa ha ucciso la figlia Chiara, 13enne, è stato predisposto il trasferimento nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari. Secondo quanto riportato da Today.it, la donna “non reagisce agli stimoli ed è in uno stato di incoscienza”. Dopo aver ucciso la figlia, la donna ha tentato di togliersi la vita, gettandosi lanciandosi dalla finestra del primo piano della propria abitazione. I traumi della caduta non sono risultati mortali. Attualmente, è stata Trasferita nel centro clinico dell’istituto penitenziario. Non ancora è stato possibile interrogarla proprio a causa delle sue condizioni psico-fisiche. Contro di lei ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) . Deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario Per Monica Vinci, lache poco più di dieci giorni fa halaChiara,, è stato predisposto il trasferimento neldi Uta, in provincia di Cagliari. Secondo quanto riportato da Today.it, la“non reagisce agli stimoli ed è in uno stato di incoscienza”. Dopo averla, laha tentato di togliersi la vita, gettandosi lanciandosi dalla finestra del primo piano della propria abitazione. I traumi della caduta non sono risultati mortali. Attualmente, è statanel centro clinico dell’istituto penitenziario. Non ancora è stato possibile interrogarla proprio a causa delle sue condizioni psico-fisiche. Contro di lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Trasferita in carcere la donna che ha ucciso la figlia 13enne a Silì - infoitinterno : 13enne uccisa, la madre trasferita dall'ospedale in carcere - infoitinterno : Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: «Va ricoverata» - QuotidianPost : L’omicidio di Silì: la mamma Monica Vinci trasferita in carcere - leggoit : Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: «Va ricoverata» -