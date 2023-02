Trapianto di cuore d’urgenza al ‘Monaldi’, 41enne riabbraccia la sua famiglia (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un Trapianto di cuore in urgenza salva la vita a una giovane donna di 41 anni che, a breve, potrà tornare ad abbracciare la sua famiglia. L’intervento è stato effettuato a Napoli presso il Centro regionale Trapianti di cuore dell’Ospedale Monaldi. Simona (nome di fantasia) ha avuto un malore improvviso, un dolore in petto che ha allarmato i familiari che erano con lei e che hanno chiamato i soccorsi. Viene trasportata di corsa al Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta dove arriva la diagnosi: dissezione coronarica spontanea, una patologia acuta che colpisce, nell’80% dei casi, le giovani donne, anche in assenza di una pregressa malattia cardiaca. Una lacerazione delle arterie cardiache che, nonostante il tentativo dei medici di Caserta di intervenire, si aggrava. Simona viene ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Undiin urgenza salva la vita a una giovane donna di 41 anni che, a breve, potrà tornare ad abbracciare la sua. L’intervento è stato effettuato a Napoli presso il Centro regionale Trapianti didell’Ospedale Monaldi. Simona (nome di fantasia) ha avuto un malore improvviso, un dolore in petto che ha allarmato i familiari che erano con lei e che hanno chiamato i soccorsi. Viene trasportata di corsa al Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta dove arriva la diagnosi: dissezione coronarica spontanea, una patologia acuta che colpisce, nell’80% dei casi, le giovani donne, anche in assenza di una pregressa malattia cardiaca. Una lacerazione delle arterie cardiache che, nonostante il tentativo dei medici di Caserta di intervenire, si aggrava. Simona viene ...

