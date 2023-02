Tragedia sul set di Rust, tre membri della troupe fanno causa a Baldwin: «Poca sicurezza durante le riprese per finire prima» (Di martedì 28 febbraio 2023) Pochi giorni dopo la prima udienza per il processo sulla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, morta sul set di Rust per un colpo di pistola partito dall’arma di Alec Baldwin, altri tre membri della troupe hanno fatto causa all’attore. Ross Addiego, operatore del dolly, Doran Curtin, costumista del set, e Reese Price, capo attrezzista, erano nelle immediate vicinanze quando è partito il colpo di pistola e denunciano di aver subito dei danni da esplosione e di soffrire di ansia e sintomi da stress post-traumatico. Dopo lo sparo, Curtin avrebbe raggiunto Hutchins, mettendole le mani sull’addome per capire cosa fosse successo. I tre accusano anche la produzione di negligenza, perché avrebbe tagliato i costi sulla ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Pochi giorni dopo laudienza per il processo sulla mortedirettricefotografia Halyna Hutchins, morta sul set diper un colpo di pistola partito dall’arma di Alec, altri trehanno fattoall’attore. Ross Addiego, operatore del dolly, Doran Curtin, costumista del set, e Reese Price, capo attrezzista, erano nelle immediate vicinanze quando è partito il colpo di pistola e denunciano di aver subito dei danni da esplosione e di soffrire di ansia e sintomi da stress post-traumatico. Dopo lo sparo, Curtin avrebbe raggiunto Hutchins, mettendole le mani sull’addome per capire cosa fosse successo. I tre accusano anche la produzione di negligenza, perché avrebbe tagliato i costi sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Il naufragio di migranti avvenuto su una spiaggia vicino a #Crotone è una terribile tragedia che spezza il cuore.… - poltronaggio : RT @jetdeiricchi: Mentre a Crotone si consumava una tragedia, giungeva a termine la Milano #Fashionweek In questo mondo c'è chi può permet… - beppekin : RT @jetdeiricchi: Mentre a Crotone si consumava una tragedia, giungeva a termine la Milano #Fashionweek In questo mondo c'è chi può permet… - P40L4Sc : RT @jetdeiricchi: Mentre a Crotone si consumava una tragedia, giungeva a termine la Milano #Fashionweek In questo mondo c'è chi può permet… - Walter_I_am : RT @jetdeiricchi: Mentre a Crotone si consumava una tragedia, giungeva a termine la Milano #Fashionweek In questo mondo c'è chi può permet… -