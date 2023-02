Traffico Roma del 28-02-2023 ore 18:00 (Di martedì 28 febbraio 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ascolto iniziamo con la situazione sul raccordo Dove troviamo coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione di Roma Sud in interna file tra Bufalotta la Prenestina aumentano gli spostamenti anche sulla tangenziale confine tra il Foro Italico e la Salaria verso San Giovanni e tra Tiburtina e la Salaria in direzione dell’Olimpico altre Code in direzione della 24 E quest’ultimo Traffico rallentato lungo tutto il percorso verso il raccordo incidente in via di Grotta Perfetta all’altezza di via Calderon della Barca attenzione e rallentamenti si procede in coda in via di Tor Carbone verso via Erode Attico auto in fila anche sulla Pontina da raccordo a Castel di Decima direzione Pomezia aumentano gli spostamenti lungo le consolari in uscita dalla capitale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto iniziamo con la situazione sul raccordo Dove troviamo coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazione diSud in interna file tra Bufalotta la Prenestina aumentano gli spostamenti anche sulla tangenziale confine tra il Foro Italico e la Salaria verso San Giovanni e tra Tiburtina e la Salaria in direzione dell’Olimpico altre Code in direzione della 24 E quest’ultimorallentato lungo tutto il percorso verso il raccordo incidente in via di Grotta Perfetta all’altezza di via Calderon della Barca attenzione e rallentamenti si procede in coda in via di Tor Carbone verso via Erode Attico auto in fila anche sulla Pontina da raccordo a Castel di Decima direzione Pomezia aumentano gli spostamenti lungo le consolari in uscita dalla capitale ...

