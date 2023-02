Traffico Roma del 28-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Laurentina è l’uscita per la A24Teramo trafficata anche la strada interna con code tra Casilina e doppia code persul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale verso il centro ed ancora tra Viale Togliatti il raccordo in uscita daintenso ilsulla Tangenziale Est con code tra il bivio per la A24 è la via Salaria verso lo stadio Olimpicoin coda sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale per lavori di potatura sulla via Nomentana chiusure tra via Alessandro Torlonia via XXI ...