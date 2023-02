Tra i balneari regnano incertezza e preoccupazione: “Accanimento inspiegabile” (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo scottante tema delle concessioni balneari è sempre più al centro del dibattito politico, in Italia come in Europa. Dopo le eccezioni avanzate dal presidente Mattarella, la posizione espressa ieri dalla Commissione, non ha fatto altro che accrescere le incertezze del settore balneare, in questi giorni riunitosi a Carrara per la fiera «balnearia 2023», in cui proprio la «questione concessioni» sarà, fatalmente, il tema caldo della kermesse. «È quantomeno curioso – ha dichiarato ad esempio Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano balneari-Fipe Confcommercio – vedere come delle ben 83 procedure di infrazioni aperte dall'Ue contro il nostro Paese si parli sempre e solo di quella relativa alle concessioni balneari. Sul tema c'è davvero un Accanimento inspiegabile». E reazioni ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo scottante tema delle concessioniè sempre più al centro del dibattito politico, in Italia come in Europa. Dopo le eccezioni avanzate dal presidente Mattarella, la posizione espressa ieri dalla Commissione, non ha fatto altro che accrescere le incertezze del settore balneare, in questi giorni riunitosi a Carrara per la fiera «a 2023», in cui proprio la «questione concessioni» sarà, fatalmente, il tema caldo della kermesse. «È quantomeno curioso – ha dichiarato ad esempio Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano-Fipe Confcommercio – vedere come delle ben 83 procedure di infrazioni aperte dall'Ue contro il nostro Paese si parli sempre e solo di quella relativa alle concessioni. Sul tema c'è davvero un». E reazioni ...

