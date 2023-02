Tottenham, Conte tornerà a Londra questa settimana (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio Conte tornerà a Londra questa settimana, ma non sarà in panchina per la partita del Tottenham contro lo Sheffield United in Fa Cup. A comunicare la notizia è stato il suo vice Cristian Stellini, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa. Conte si sta ancora riprendendo dopo aver subito un intervento chirurgico alla cistifellea, problema che lo ha costretto ad entrare e uscire dalla panchina degli Spurs nelle ultime settimane. “Penso che questa settimana tornerà. Non sarà, però, responsabile di questa partita, ma il nostro medico deciderà quando sarà il momento giusto”, ha dichiarato Stellini. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio, ma non sarà in panchina per la partita delcontro lo Sheffield United in Fa Cup. A comunicare la notizia è stato il suo vice Cristian Stellini, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa.si sta ancora riprendendo dopo aver subito un intervento chirurgico alla cistifellea, problema che lo ha costretto ad entrare e uscire dalla panchina degli Spurs nelle ultime settimane. “Penso che. Non sarà, però, responsabile dipartita, ma il nostro medico deciderà quando sarà il momento giusto”, ha dichiarato Stellini. SportFace.

