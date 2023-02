Torta senza farina: morbida e gustosissima (Di martedì 28 febbraio 2023) Questa Torta francese è una meraviglia e non serve farina per realizzarla. O meglio, non serve in questa rivisitazione in chiave moderna, perfetta per accontentare anche chi ha intolleranza al glutine, perché originariamente era presente. La ricetta, infatti, risale all’epoca vittoriana e nasce dalla creatività di due fratelli, entrambi cuochi, Arthur e Auguste Julien. Il dolce ha un nome molto particolare, Cambaceres e viene ricoperto una volta cotto, da un leggero strato di marmellata e da un tripudio di frutti secchi a pezzetti. Nella versione contemporanea, servono amido e mandorle tritate finemente come base secca, burro e uova come leganti, zucchero e liquore per addolcire e aromatizzare. Non temete, l’alcool evapora in cottura e questa delizia potrà essere offerta anche ai piccoli di casa. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, amici e ... Leggi su donnaup (Di martedì 28 febbraio 2023) Questafrancese è una meraviglia e non serveper realizzarla. O meglio, non serve in questa rivisitazione in chiave moderna, perfetta per accontentare anche chi ha intolleranza al glutine, perché originariamente era presente. La ricetta, infatti, risale all’epoca vittoriana e nasce dalla creatività di due fratelli, entrambi cuochi, Arthur e Auguste Julien. Il dolce ha un nome molto particolare, Cambaceres e viene ricoperto una volta cotto, da un leggero strato di marmellata e da un tripudio di frutti secchi a pezzetti. Nella versione contemporanea, servono amido e mandorle tritate finemente come base secca, burro e uova come leganti, zucchero e liquore per addolcire e aromatizzare. Non temete, l’alcool evapora in cottura e questa delizia potrà essere offerta anche ai piccoli di casa. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, amici e ...

