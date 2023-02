Toro, emergenza infortuni e incubo secondo tempo. La Juventus si affida a Di Maria (Di martedì 28 febbraio 2023) Un punto le separa, perché il -15 inflitto dalla Corte Figc ha livellato ambizioni e obiettivi. Il valore di Juventus e Torino però è lo stesso di prima, come le differenze di qualità della rosa. A maggior ragione se si pensa all’emergenza che Juric deve affrontare per la stracittadina di stasera. Aina è squalificato, Lazaro e Zima indisponibili, ma è tra centrocampo e trequarti che la rosa è corta. Vieira e fuori, Ilic non al meglio (ma giocherà), mentre Vlasic è l’ultimo della lista degli assenti. Una delle certezze è l’attacco, dove Sanabria è il titolare e l’unico della rosa ad aver segnato almeno un gol ai bianconeri. In regia spazio a Linetty e Ilic, con Adopo primo cambio. Juric dovrà gestire energie e cambi nella ripresa, alla luce del trend negativo che vede i granata soffrire particolarmente i secondi tempi contro la ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Un punto le separa, perché il -15 inflitto dalla Corte Figc ha livellato ambizioni e obiettivi. Il valore die Torino però è lo stesso di prima, come le differenze di qualità della rosa. A maggior ragione se si pensa all’che Juric deve affrontare per la stracittadina di stasera. Aina è squalificato, Lazaro e Zima indisponibili, ma è tra centrocampo e trequarti che la rosa è corta. Vieira e fuori, Ilic non al meglio (ma giocherà), mentre Vlasic è l’ultimo della lista degli assenti. Una delle certezze è l’attacco, dove Sanabria è il titolare e l’unico della rosa ad aver segnato almeno un gol ai bianconeri. In regia spazio a Linetty e Ilic, con Adopo primo cambio. Juric dovrà gestire energie e cambi nella ripresa, alla luce del trend negativo che vede i granata soffrire particolarmente i secondi tempi contro la ...

