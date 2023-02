Tornano gli attivisti sgonfiagomme dei Suv, il blitz di notte a Milano e altre 7 città europee: «Ci fermeremo solo quando spariranno» (Di martedì 28 febbraio 2023) Si chiamano tyre extinguishers, in italiano «sgonfiatori di pneumatici». Si tratta di un piccolo ma radicale gruppo di attivisti con un obiettivo ben chiaro: dichiarare guerra ai Suv che circolano nelle città. «Questi veicoli sono un disastro per la nostra salute, la nostra sicurezza pubblica e il nostro clima – si legge nel loro sito -. Auto sempre più grandi stanno dominando le nostre città. E tutto questo solo per permettere a pochi privilegiati di ostentare la loro ricchezza». Il metodo di azione degli attivisti è semplice: sgonfiare le gomme dei veicoli (solitamente di notte), causando disagi e spese per i proprietari. Ieri, 27 febbraio, il collettivo internazionale dei tyre extinguishers ha festeggiato il suo primo anno di vita con un’azione coordinata in diversi Paesi. Tra le ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Si chiamano tyre extinguishers, in italiano «sgonfiatori di pneumatici». Si tratta di un piccolo ma radicale gruppo dicon un obiettivo ben chiaro: dichiarare guerra ai Suv che circolano nelle. «Questi veicoli sono un disastro per la nostra salute, la nostra sicurezza pubblica e il nostro clima – si legge nel loro sito -. Auto sempre più grandi stanno dominando le nostre. E tutto questoper permettere a pochi privilegiati di ostentare la loro ricchezza». Il metodo di azione degliè semplice: sgonfiare le gomme dei veicoli (solitamente di), causando disagi e spese per i proprietari. Ieri, 27 febbraio, il collettivo internazionale dei tyre extinguishers ha festeggiato il suo primo anno di vita con un’azione coordinata in diversi Paesi. Tra le ...

