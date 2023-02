Torna il B&B Day che offre ai viaggiatori la possibilità di pernottare gratuitamente una notte in uno dei tanti B&B sparsi in tutta Italia, a patto di acquistarne un'altra. Cosa bisogna fare (Di martedì 28 febbraio 2023) Nei centri storici, nelle città d’arte o nei borghi Italiani, in dimore di charme o in antichi casali in campagna, il 4 marzo Torna il B&B Day, un modo per festeggiare e per diffondere quella dimensione dell’ospitalità più intima e familiare contraddistinta proprio dai Bed&Breakfast. Viaggiare durante le Feste: i 10 borghi più belli d’Italia X Alla scoperta dei ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 febbraio 2023) Nei centri storici, nelle città d’arte o nei borghini, in dimore di charme o in antichi casali in campagna, il 4 marzoil B&B Day, un modo per festeggiare e per diffondere quella dimensione dell’ospitalità più intima e familiare contraddistinta proprio dai Bed&Breakfast. Viaggiare durante le Feste: i 10 borghi più belli d’X Alla scoperta dei ...

