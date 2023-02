Torino, Rodriguez: «Stiamo bene, dimostriamolo in campo» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Rodriguez nel pre partita di Juventus-Torino: « É stata una bella settimana anche perchè sono venuti i tifosi all’allenamento» Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, ha parlato a DAZN nel prepartita del Derby della Mole. Di seguito le sue parole. Questa partita è importantissima per noi. Stiamo bene, ci siamo allenati bene, è stata una bella settimana anche perchè sono venuti i tifosi all’allenamento. Ora dimostriamolo in campo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole dinel pre partita di Juventus-: « É stata una bella settimana anche perchè sono venuti i tifosi all’allenamento» Ricardo, difensore del, ha parlato a DAZN nel prepartita del Derby della Mole. Di seguito le sue parole. Questa partita è importantissima per noi., ci siamo allenati, è stata una bella settimana anche perchè sono venuti i tifosi all’allenamento. Orain» L'articolo proviene da Calcio News 24.

