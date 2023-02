Torino | Karamoh nella storia del derby della Mole | il motivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : Risultato Finale: Juventus 2-1 Torino (2' Karamoh, 16' e 89' Cuadrado) #allegri - esportesinworld : Juventus 0x1 Torino ?? Yann Karamoh ?? Alessandro Buongiorno ?? Série A - CalcioPillole : Il gol di #Karamoh ha scritto la storia di #JuventusTorino. Ecco il dato. - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: LIVE - Tutto ciò che accade nel derby della Mole tra Juventus e Torino, live sul nostro sito?? CLICCA QUI?? https://t.co… -

Commenta per primo Ildi Juric ha subito sbloccato il derby della Mole valido per la 24esima giornata di Serie A stabilendo un record: quello di Yanndopo un minuto e 32 secondi è il gol più veloce segnato ...VIDEO Al secondo minutosubito in vantaggio: su sviluppi di calcio d'angolosi trova tutto solo in area, controlla e batte Szczesny da distanza ravvicinata. Al 16esimo il pareggio di ...Allo Stadium, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juve e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium, Juve esi affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...

A sorpresa Karamoh sblocca subito il derby della Mole: Juventus-Torino 0-2 dopo 2' TUTTO mercato WEB

PRIMO TEMPO 26' Buongiorno per Karamoh che di prima vuole servire Rodriguez sulla fascia ma sbaglia l'appoggio. 25' I granata cercano di addormentare la sfida facendo girare molto ...21' - Prova a reagire il Torino dopo il gol del pareggio, ma le trame della squadra granata non impensieriscono la difesa bianconera. 18' - Miranchuk prova a incunearsi nella ...