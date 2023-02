Torino, Juric furioso con Radonjic. Lo toglie e gli grida: 'È colpa tua!'. Ecco cos'è successo (Di martedì 28 febbraio 2023) È durato un quarto d’ora il derby di Radonjic. Il serbo è entrato al 60’ come mossa di Juric per sparigliare le carte,... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) È durato un quarto d’ora il derby di. Il serbo è entrato al 60’ come mossa diper sparigliare le carte,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « D'ora in avanti, giocando una volta ogni tre giorni, bisogna avere giocatori pronti. Contro il Torino è… - 11_Animal_11 : @bmark85 Appena hai nominato juric il Torino è colato a picco - lerougeale : Dico la mia , via subito da Torino #juric , se mi contraddite di calcio non capite un cazzo #JuventusTorino - sportli26181512 : Torino, furia Juric su Radonjic: Sostituto 15 minuti dopo il suo ingresso in campo perché colpevole del gol subito.… - sportli26181512 : Torino, Juric furioso con Radonjic. Lo toglie e gli grida: 'È colpa tua!'. Ecco cos'è successo: È durato un quarto… -