Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioInfo365 : RT @ToroGoal: ??Convocati del @TorinoFC_1906 per #JuveToro: rientra #Ricci, assenti gli infortunati #Zima, #Lazaro, #Vieira, #Vlasic e #Pell… - iltoroaddosso : I convocati del #Torino scelti da #Juric per il #Derby contro la #juventus. Assenti purtroppo #Vlasic, #Pellegri,… - sportli26181512 : Torino, i convocati per il derby: torna Ricci: Sono 22 i convocati di Ivan Juric per il derby di questa sera contro… - Toro_News : ?? | PREPARTITA Ivan #Juric ha convocato 22 calciatori per #JuventusTorino: torna a disposizione Samuele #Ricci, s… - DiMarzio : #SerieA | @TorinoFC_1906 , i convocati di #Juric per il derby contro la #Juventus ?? -

Commenta per primo Sono 22 idi Ivan Juric per il derby di questa sera contro la Juventus , tra questi si rivede anche Samuele Ricci. Ecco idel: Portieri : Fiorenza, Gemello, Milinkovic - Savic Difensori : Bayeye, Buongiorno, Djidji, Gravillon, N'Guessan, Rodriguez, Schuurs, Singo, Vojvoda. Centrocampisti : Adopo, ...Ad un solo punto di ritardo , viaggia ildi Juric, reduce dal deludente 2 - 2 casalingo ... Chiesa e Pogba sono rientrati in gruppo e saranno entrambi. Confermato il 3 - 5 - 1 - 1 ...Commenta per primo C'è Paul Pogba finalmente tra i, ma siederà in panchina. C'è Manuel Locatelli da dover rimpiazzare in quanto squalificato. ...come quello che solitamente impone il...

Juventus-Torino, i convocati di Allegri: finalmente i Fantastici 4. C'è Barrenechea Tuttosport

Il calciatore francese per la prima volta in stagione è stato convocato tra i giocatori che prenderanno parte alla partita di questa sera ...Sono 22 i convocati di Ivan Juric per il derby di questa sera contro la Juventus, tra questi si rivede anche Samuele Ricci. Ecco i convocati del Torino: ...