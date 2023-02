Torino, Gramellini: «Memorabile battere la Juve, ecco cosa vorrei» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Massimo Gramellini, giornalista e grande tifoso del Torino, sul derby contro la Juventus. I dettagli Massimo Gramellini ha parlato a La Gazzetta dello Sport del derby tra Juventus e Torino. PAROLE – «Spero che il bagno di folla al Filadelfia abbia fatto capire ai nostri calciatori che cosa significa il Toro e il derby per la gente del Toro. E che li porti a giocare con molta incoscienza e coraggio. Il Toro di Sala non aveva paura. Anzi, metteva paura. Il mio terrore è di segnare subito e passare tutta la partita con l’orologio in mano. Per cui dico a Miranchuk: “fai gol, ma all’89?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Massimo, giornalista e grande tifoso del, sul derby contro lantus. I dettagli Massimoha parlato a La Gazzetta dello Sport del derby trantus e. PAROLE – «Spero che il bagno di folla al Filadelfia abbia fatto capire ai nostri calciatori chesignifica il Toro e il derby per la gente del Toro. E che li porti a giocare con molta incoscienza e coraggio. Il Toro di Sala non aveva paura. Anzi, metteva paura. Il mio terrore è di segnare subito e passare tutta la partita con l’orologio in mano. Per cui dico a Miranchuk: “fai gol, ma all’89?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

