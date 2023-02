Tor Sapienza, Prefettura e Questura hanno permesso di superare l’emergenza sociale e umana in via Salviati (Di martedì 28 febbraio 2023) “Da un sopralluogo effettuato in queste ore in via Salviati sembra che la situazione di emergenza da me denunciata in questi giorni sia rientrata. Non si registrano più stranieri accampati in fila, anche da giorni, davanti all’ingresso dell’Ufficio Immigrazione in attesa di fare domanda d’asilo. Sembra che ora sia stato individuato un criterio più efficace per consentire alle persone di essere ricevute e ascoltate. Per l’importante risultato raggiunto in termini di salvaguardia della dignità sociale, ringrazio la Questura e la Prefettura che con i propri operatori, dirigenti e agenti di pubblica sicurezza hanno consentito di evadere un grande numero di pratiche. A tutti loro va il mio ringraziamento per aver tutelato prioritariamente la dignità e i diritti di queste persone. Mi auguro che per il ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) “Da un sopralluogo effettuato in queste ore in viasembra che la situazione di emergenza da me denunciata in questi giorni sia rientrata. Non si registrano più stranieri accampati in fila, anche da giorni, davanti all’ingresso dell’Ufficio Immigrazione in attesa di fare domanda d’asilo. Sembra che ora sia stato individuato un criterio più efficace per consentire alle persone di essere ricevute e ascoltate. Per l’importante risultato raggiunto in termini di salvaguardia della dignità, ringrazio lae lache con i propri operatori, dirigenti e agenti di pubblica sicurezzaconsentito di evadere un grande numero di pratiche. A tutti loro va il mio ringraziamento per aver tutelato prioritariamente la dignità e i diritti di queste persone. Mi auguro che per il ...

