(Di martedì 28 febbraio 2023) I progetti disono già ampiamente riconosciuti come leva virtuosa per il rilancio e lo sviluppo dei territori; tuttavia corrono il rischio di rivelarsi inefficaci se la collaborazione ...

"Senza infrastrutture non si fa sostenibilità - ribadisce al riguardo il professor- Perché l'infrastruttura è quella componente necessaria a far s' che logistica, trasporto di merci e ...'Senza infrastrutture non si fa sostenibilità - ribadisce al riguardo il professor- Perché l'infrastruttura è quella componente necessaria a far s' che logistica, trasporto di merci e ...

Tonelli (Univ.Genova) senza infrastrutture non c'è sostenibilità - Il ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Chiuderanno la tappa gli interventi di Flavio Tonelli, professore ordinario di Ingegneria dei sistemi industriali all’Università di Genova e Alessio Marziano, presidente dei Cantieri di Imperia.