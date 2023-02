Tom Sizemore senza speranze dopo aneurisma cerebrale (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non ci sarebbero più molte speranze per l’attore americano Tom Sizemore, colpito da un aneurisma cerebrale il 18 febbraio scorso. Secondo quanto ha riferito il suo manager, Charles Lago, ai media statunitensi, la famiglia starebbe valutando il fine vita. Sizemore, 61 anni, è noto per ruoli in film come ‘Salvate il soldato Ryan’, ‘Black Hawk Down’ e ‘Natural Born Killers’. “Oggi i medici hanno informato la sua famiglia che non c’è più speranza e hanno raccomandato la decisione di fine vita”, ha riferito Lago, un tema sul quale “la famiglia sta decidendo” e domani “verrà rilasciata un’ulteriore dichiarazione”. I familiari dell’attore inoltre chiedono il rispetto della privacy “in questo momento difficile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non ci sarebbero più molteper l’attore americano Tom, colpito da unil 18 febbraio scorso. Secondo quanto ha riferito il suo manager, Charles Lago, ai media statunitensi, la famiglia starebbe valutando il fine vita., 61 anni, è noto per ruoli in film come ‘Salvate il soldato Ryan’, ‘Black Hawk Down’ e ‘Natural Born Killers’. “Oggi i medici hanno informato la sua famiglia che non c’è più speranza e hanno raccomandato la decisione di fine vita”, ha riferito Lago, un tema sul quale “la famiglia sta decidendo” e domani “verrà rilasciata un’ulteriore dichiarazione”. I familiari dell’attore inoltre chiedono il rispetto della privacy “in questo momento difficile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

