Tom Sizemore, la famiglia valuta il 'fine vita' dopo l'aneurisma cerebrale

La famiglia dell'attore Tom Sizemore sta attualmente "prendendo decisioni riguardanti il fine vita" in seguito ad una comunicazione medica, come dichiarato dal suo manager Charles Lago alla CNN lunedì

