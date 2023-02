Tom Cruise arriva in Puglia ma è tutto top secret (o quasi) (Di martedì 28 febbraio 2023) Alloggia all’Hotel delle Nazioni sul Lungomare di Bari o come riporta il Corriere della Sera, ha scelto Borgo Egnazia (chiuso al pubblico e al resto dello staff?). Siamo parlando di Tom Cruise che ha messo in agitazione la Puglia e Bari in particolar modo perché è stato avvistato all’aeroporto a bordo di un elicottero militare (ne sono stati impiegati tre) mentre verosimilmente stava impersonando Ethan Hunt, protagonista di Mission Impossible. Il capitolo che l’attore starebbe girando in Puglia è l’ottavo ma non ci sono conferme su quale sia la pellicola. Dove alloggia il campione di incassi al botteghino non si sa, e nemmeno se si sia già spostato a Matera. Insomma, la presenza del grande attore nel Sud d’Italia infiamma gli animi e sulla sua presenza ha scherzato anche Fiorello nel suo seguitissimo Viva Rai 2: “Tom ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Alloggia all’Hotel delle Nazioni sul Lungomare di Bari o come riporta il Corriere della Sera, ha scelto Borgo Egnazia (chiuso al pubblico e al resto dello staff?). Siamo parlando di Tomche ha messo in agitazione lae Bari in particolar modo perché è stato avvistato all’aeroporto a bordo di un elicottero militare (ne sono stati impiegati tre) mentre verosimilmente stava impersonando Ethan Hunt, protagonista di Mission Impossible. Il capitolo che l’attore starebbe girando inè l’ottavo ma non ci sono conferme su quale sia la pellicola. Dove alloggia il campione di incassi al botteghino non si sa, e nemmeno se si sia già spostato a Matera. Insomma, la presenza del grande attore nel Sud d’Italia infiamma gli animi e sulla sua presenza ha scherzato anche Fiorello nel suo seguitissimo Viva Rai 2: “Tom ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Tom Cruise arriva in Puglia ma è tutto top secret (o quasi) - Rolfi39 : RT @fanpage: Soggiorno lampo in Puglia per Tom Cruise. L’attore è atterrato a Bari nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, ma sarebbe già r… - WatchfulMando86 : @Gita19022000 @rubio_chef @IDF Tipo la mannocchia, che vuole girare i suoi “stunt” di persona come Tom Cruise. - rmc_official : Che cosa sta combinando? #TomCruise - fanpage : Soggiorno lampo in Puglia per Tom Cruise. L’attore è atterrato a Bari nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, ma sa… -