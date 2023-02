Tiziano Ferro | il nuovo singolo in radio è Addio mio amore

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 28 febbraio 2023)mioè ilper la programmazionefonica di, pronto per tornare dal vivo con un tour negli stadi Da venerdì 3 marzo, è disponibile per la programmazionefonica ilmiodi. L’artista ha scritto musica e testo del brano contenuto nel suo ultimo album, già disco d’oro, Il mondo è nostro. “mioè una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione – racconta– è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dicoin questa ...