Tiro a volo | Europei 2023 | scelta sede e date della rassegna continentale

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) Glidihanno trovato la propria casa. A renderlo noto è stata l’European Shooting Confederation (ESC) con un comunicato pubblicato sul proprio sito federale. La, che assegnerà quattro pass individuali verso le Olimpiadi di Parigi 2024, uno per ogni singola disciplina in programma, dal trap maschile a quello femminile, passando per lo skeet maschile e femminile, si terrà a Osijek, in Croazia, dall’8 al 27 settembre. Inizialmente previsto a Leobersdorf (Austria), l’evento europeo ha trovato così una nuova casa, in una delle sedi classiche delnegli ultimi anni. L’ESC, nel suo messaggio, ci ha tenuto inoltre a ringraziare Turchia, Spagna e Italia per aver presentato anche loro una candidatura, con la ...