Tiktok, "via entro un mese": spionaggio cinese, Usa in guerra (Di martedì 28 febbraio 2023) La guerra dei social si allarga. La Commissione europea nei giorni scorsi ha deciso di mettere al bando Tiktok, chiedendo a tutti i dipendenti di disinstallare l'app. Ora è la volta della Casa Bianca che ha dato alle agenzie federali 30 giorni di tempo per disinstallare il popolarissimo social network cinese da tutti i dispositivi governativi, dando così seguito alla decisione del Congresso. A dicembre era stata votata una mozione per vietare ai dipendenti federali di utilizzare l'App cinese sui dispositivi di proprietà del governo, nel timore che possa essere usata da Pechino con fini di spionaggio. Pronta e secca la replice della Cina. "in quanto paese più grande del mondo, gli Stati Uniti hanno così tanta paura di un'app popolare tra i giovani, perche in realtà è un paese troppo poco sicuro di sé" ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladei social si allarga. La Commissione europea nei giorni scorsi ha deciso di mettere al bando, chiedendo a tutti i dipendenti di disinstallare l'app. Ora è la volta della Casa Bianca che ha dato alle agenzie federali 30 giorni di tempo per disinstallare il popolarissimo social networkda tutti i dispositivi governativi, dando così seguito alla decisione del Congresso. A dicembre era stata votata una mozione per vietare ai dipendenti federali di utilizzare l'Appsui dispositivi di proprietà del governo, nel timore che possa essere usata da Pechino con fini di. Pronta e secca la replice della Cina. "in quanto paese più grande del mondo, gli Stati Uniti hanno così tanta paura di un'app popolare tra i giovani, perche in realtà è un paese troppo poco sicuro di sé" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : TikTok via dai dispositivi governativi negli Stati Uniti e in Canada - MediasetTgcom24 : Usa, Casa Bianca: entro un mese via TikTok da dispositivi agenzie federali #dicembre #cinese #americani #tiktok… - FranzFoscari : RT @iCorporateNews: #rassegnastampa: la Commissione Europea vieta l’uso di #TikTok sui dispositivi mobili aziendali dei propri dipendenti.… - News24Italy : #Usa, via TikTok da dispositivi di proprietà del governo - rassegnally : In America del Nord, pressing continuo sulla #Cina. Anche il @washingtonpost 'apre' al dossier federale sull'origin… -