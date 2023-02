Tik Tok, dopo l'Ue anche la Casa Bianca dichiara guerra 30 giorni per rimuovere l'app dai dispositivi governativi (Di martedì 28 febbraio 2023) Ennesima bufera su Tik Tok: la Casa Bianca ha dato tempo 30 giorni alle agenzie federali per assicurarsi che i propri dipendenti non abbiano l'app in nessun dispositivo di proprietà del governo.... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 febbraio 2023) Ennesima bufera su Tik Tok: laha dato tempo 30alle agenzie federali per assicurarsi che i propri dipendenti non abbiano l'app in nessun dispositivo di proprietà del governo.... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBizzarri : Il video di Salvini terrorizzato perché gli fanno disinstallare Tik Tok è di una tenerezza incredibile. Trovatelo. - CharlyMatt : Trapani, attività di nuova apertura. 11 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per 800 euro. Fanno 3 euro all'… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Indagine sui soldi dei Benetton: blitz della finanza al ministero ??? Pd e M5s schierano le viros… - alisftkookie : io lo so che non dovrebbe farmi ridere il video ‘dobbiamo rubaraeee’ però è più forte di me mi piscio addosso ogni… - frsquiddi : RT @jenny_the1975: le cartomanti di tik tok devono smetterla di spiarmi -