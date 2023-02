Thiago Motta via dal Bologna? L’agente: «Vi dico cosa succede» (Di martedì 28 febbraio 2023) Thiago Motta può lasciare la panchina del Bologna? L’agente del tecnico rossoblù parla così del possibile futuro Dario Canovi, storico agente di Thiago Motta, a Tuttosport ha parlato del futuro del tecnico del Bologna. LE PAROLE – «Inter? Credo sia assolutamente prematuro ogni discorso. E che lui sia troppo concentrato nell’ottenere il meglio possibile dal Bologna da poter pensare a qualsiasi altra cosa. Lui vuole fare altre partite come quella di domenica e quella di Firenze. Io ho 83 anni e gli ho detto “Thiago fai in modo, prima che passi a miglior vita, di farmi vedere che puoi arrivare dove io penso che tu possa arrivare, ovvero in una grande big del calcio europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023)può lasciare la panchina deldel tecnico rossoblù parla così del possibile futuro Dario Canovi, storico agente di, a Tuttosport ha parlato del futuro del tecnico del. LE PAROLE – «Inter? Credo sia assolutamente prematuro ogni discorso. E che lui sia troppo concentrato nell’ottenere il meglio possibile dalda poter pensare a qualsiasi altra. Lui vuole fare altre partite come quella di domenica e quella di Firenze. Io ho 83 anni e gli ho detto “fai in modo, prima che passi a miglior vita, di farmi vedere che puoi arrivare dove io penso che tu possa arrivare, ovvero in una grande big del calcio europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiaGianmarco : Per completezza vi lascio lo splendido articolo scritto su l'Ultimo Uomo da Dario Saltari: - CalcioNews24 : #Motta via dal #Bologna? Parla così l'agente - petrazzuolo : RT @napolimagazine: THIAGO MOTTA - L'agente: 'E' prematuro accostarlo a una big, è concentrato sul Bologna' - susydigennaro : RT @napolimagazine: THIAGO MOTTA - L'agente: 'E' prematuro accostarlo a una big, è concentrato sul Bologna' - smgii1908 : Simone Inzaghi or Thiago Motta? @callmesloo -

L'agente di Thiago Motta: 'Le voci sull'Inter Vi dico tutto' Commenta per primo Alessandro Canovi , agente di Thiago Motta , allenatore del Bologna, parla del suo assistito: 'In questo momento non c'è nulla con l'Inter, davvero. L'obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino - dice Canovi, ... Bologna, Motta ritrova i big: tre rientri per il Torino Thiago Motta ritrova i big per la trasferta del suo Bologna a Torino di settimana prossima. La situazione sugli infortunati Il Bologna, dopo l'1 - 0 con l'Inter, tornerà a lavorare nella giornata di ... Bologna, Cambiaso: 'Ritrovo Thiago Motta nei racconti dei giocatori su Mourinho' Il terzino sinistro del Bologna , Andrea Cambiaso , ha parlato a La Gazzetta dello Sport . Tra i vari argomenti c'è anche un riferimento a Mourinho . Ecco le seu dichiarazioni: "Thiago Motta ha creato una squadra che gioca da squadra. A volte mi è capitato di chiacchierare con giocatori che hanno avuto o conosciuto Mourinho: ritrovo Motta nei racconti su Mou, certi concetti ... Commenta per primo Alessandro Canovi , agente di, allenatore del Bologna, parla del suo assistito: 'In questo momento non c'è nulla con l'Inter, davvero. L'obiettivo diè vincere la prossima gara contro il Torino - dice Canovi, ...ritrova i big per la trasferta del suo Bologna a Torino di settimana prossima. La situazione sugli infortunati Il Bologna, dopo l'1 - 0 con l'Inter, tornerà a lavorare nella giornata di ...Il terzino sinistro del Bologna , Andrea Cambiaso , ha parlato a La Gazzetta dello Sport . Tra i vari argomenti c'è anche un riferimento a Mourinho . Ecco le seu dichiarazioni: "ha creato una squadra che gioca da squadra. A volte mi è capitato di chiacchierare con giocatori che hanno avuto o conosciuto Mourinho: ritrovonei racconti su Mou, certi concetti ... Cambiaso: 'Thiago Motta come Mourinho, il Bologna ha detto no alla Juve' Calciomercato.com Bologna, Arnautovic pronto al rientro Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - Il Bologna di Thiago Motta attende con ansia il rientro in campo di Marko Arnautovic. Dopo un inizio 2023 ... Canovi: "Thiago Motta è l’intelligenza con due palle così” L’avvocato, suo procuratore e “padre calcistico”, ci racconta tutti i segreti dell’allenatore del momento: "Ha molto sofferto sentirsi dare dell’usurpatore dopo l’arrivo a Bologna. Il ds non l’ha volu ... Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - Il Bologna di Thiago Motta attende con ansia il rientro in campo di Marko Arnautovic. Dopo un inizio 2023 ...L’avvocato, suo procuratore e “padre calcistico”, ci racconta tutti i segreti dell’allenatore del momento: "Ha molto sofferto sentirsi dare dell’usurpatore dopo l’arrivo a Bologna. Il ds non l’ha volu ...