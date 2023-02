Thiago Motta ha fatto suo il Bologna

(Di martedì 28 febbraio 2023) La prima volta che l’abbiamo visto in veste d’allenatore indossava la tuta del PSG. Era l’estate del 2018, aveva smesso di giocare solo da poche settimane, ci faceva strano vederlo così. Maera già convincente. In un video pubblicato dai canali social del club parigino lo si vede dirigere un allenamento della Under 19. Durante la partitella chiama il pressing, chiede a uno dei suoi giocatori di far correre la squadra avversaria, poi si mette in mezzo ai suoi giocatori per cercare di fargli capire cosa vuole da loro. Pressione, transizione, riorganizzazione. «Quando perdiamo la palla non possiamo fermarci. Se ci fermiamo corriamo di più». La partitella finisce, maha ancora qualcosa da dire. «Ci sono diversi giocatori, che guardano gli altri, “Non è colpa mia, è colpa degli altri”. Questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Bologna Fc, Thiago Motta è già entrato nei cuori e nella storia - infoitsport : Ag Thiago Motta: “Lui all’Inter? Prematuro. Ma io ho 83 anni e gli ho detto che…” - infoitsport : Alessandro Canovi: “Thiago Motta pensa solo al Bologna” - infoitsport : Bologna, Di Vaio: 'Orsolini non ha prezzo, orgogliosi di Thiago Motta' - infoitsport : Thiago Motta tra Inter e PSG: 'Il Ds gli ha preferito un suo uomo' -

Quello di Simone Inzaghi, che potrebbe benissimo restare a Milano anche nella prossima stagione, e quello di. Il tecnico italo - brasiliano sta facendo molto bene a Bologna e sta ...Antonio Raimondo è uno dei gioiellini sbocciati in questi anni nella Primavera del Bologna e gli scampoli di partita concessigli dacontro l'inter nel finale di partita sono la riprova ...Nelle 4 vittorie delle ultime 5 gare, Andrea Cambiaso c'è sempre stato. Come titolare. Prima non succedeva. Prima non era così. E un motivo evidentemente ci sarà. "Ho rivisto un po' di partita contro ...

Il sospetto su Inzaghi e problemi in spogliatoio: “La squadra non lo segue“ Parlando poi dell’ipotesi Thiago Motta sulla panchina dell’Inter l’anno prossimo, Cassano ha scelto di puntare su un altro ...Intervista all’esterno rossoblu: "Europa Ora serve martellare. Non ho mai detto di voler andare via a gennaio. Vi racconto il nostro spogliatoio: Orsolini il più matto, Bonifazi fashion addicted..." ...