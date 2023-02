The Whale: perché il film con Brendan Fraser è così amato e così odiato (Di martedì 28 febbraio 2023) The Whale di Darren Aronofsky, con uno strepitoso Brendan Fraser, sta emozionando il pubblico, ma si è attirato contro parecchi strali: perché una ricezione tanto contrastata? In apertura della sua recensione di The Whale per le colonne del sito The Playlist, Jack King sottolinea un elemento fondamentale legato alla ricezione del film: "Pur arrivando quando quasi chiunque su Twitter è fermamente sul carro della Brendanaissance, ecco un film predisposto a suscitare un vortice di discorsi in malafede: sarà definito crudele, sarà definito ricattatorio, sarà denunciato come offensivo". Non si trattava certo di una previsione azzardata, soprattutto considerando l'accoglienza a cui di solito vanno incontro le opere di Darren Aronofsky; eppure è interessante ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) Thedi Darren Aronofsky, con uno strepitoso, sta emozionando il pubblico, ma si è attirato contro parecchi strali:una ricezione tanto contrastata? In apertura della sua recensione di Theper le colonne del sito The Playlist, Jack King sottolinea un elemento fondamentale legato alla ricezione del: "Pur arrivando quando quasi chiunque su Twitter è fermamente sul carro dellaaissance, ecco unpredisposto a suscitare un vortice di discorsi in malafede: sarà definito crudele, sarà definito ricattatorio, sarà denunciato come offensivo". Non si trattava certo di una previsione azzardata, soprattutto considerando l'accoglienza a cui di solito vanno incontro le opere di Darren Aronofsky; eppure è interessante ...

