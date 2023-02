The Whale: Brendan Fraser difende il film di Darren Aronofsky dalle accuse di grassofobia (Di martedì 28 febbraio 2023) Brendan Fraser ha deciso di difendere pubblicamente The Whale dalle critiche del pubblico: i fan accusano Darren Aronofsky di essere grassofobico. Brendan Fraser, la star del nuovo film di Darren Aronofsky intitolato The Whale, ha pubblicamente difeso il regista e la pellicola dalle accuse di grassofobia relative all'uso della fat-suit, una sorta di indumento di scena che solitamente viene utilizzato sul set ingrossare l'aspetto di un attore. "Rispetto tutte le persone che non sono d'accordo con quello che è lo scopo di questo film", ha affermato Fraser durante una recente intervista ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023)ha deciso dire pubblicamente Thecritiche del pubblico: i fan accusanodi essere grassofobico., la star del nuovodiintitolato The, ha pubblicamente difeso il regista e la pellicoladirelative all'uso della fat-suit, una sorta di indumento di scena che solitamente viene utilizzato sul set ingrossare l'aspetto di un attore. "Rispetto tutte le persone che non sono d'accordo con quello che è lo scopo di questo", ha affermatodurante una recente intervista ...

