The Voice Senior 2023, chi sono i finalisti? Nomi e data della finale (Di martedì 28 febbraio 2023) La semifinale di The Voice Senior 2023 è giunta al termine e i quattro giudici – Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri – hanno fatto le proprie scelte, decretando i dodici finalisti che accederanno all'ultimo atto del talent show di Rai Uno, condotto da Antonella Clerici. I finalisti di The Voice Senior 2023 Nel Team Gigi D'Alessio staccano un biglietto per la finale Marco Rancati, Claudio Morosi – che ha tutte le carte in regola per raggiungere il gradino più alto del podio – e Lisa Maggio, mentre terminano il loro percorso all'interno del talent show Giuseppe Izzillo, Gianni Conte e Annalisa Beretta. Loredana Bertè, invece, promuove Lisa Manosperti (candidata alla vittoria), ...

