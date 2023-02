The Mandalorian 3: Grogu è potente nella Forza nel nuovo trailer ufficiale (Di martedì 28 febbraio 2023) Una nuova anticipazione della terza stagione che arriverà su Disney+ domani 1° marzo. Disney ha diffuso in streaming un nuovo spot ufficiale della Stagione 3 di The Mandalorian, il cui debutto sulla piattaforma digitale Disney+ è atteso per domani, 1° marzo. Nel filmato, oltre a Din Djarin riunito con un gruppo di Mandaloriani (la cui ricerca sarà al centro della nuova stagione) vediamo anche il piccolo Grogu padroneggiare l'uso della Forza in un modo molto più consapevole che in passato. Se non avete visto la reunion tra il protagonista di Pedro Pascal e Grogu, dato che è avvenuta durante The Book of Boba Fett, non preoccupatevi, in quanto Jon Favreau ha confermato che … Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) Una nuova anticipazione della terza stagione che arriverà su Disney+ domani 1° marzo. Disney ha diffuso in streaming unspotdella Stagione 3 di The, il cui debutto sulla piattaforma digitale Disney+ è atteso per domani, 1° marzo. Nel filmato, oltre a Din Djarin riunito con un gruppo dii (la cui ricerca sarà al centro della nuova stagione) vediamo anche il piccolopadroneggiare l'uso dellain un modo molto più consapevole che in passato. Se non avete visto la reunion tra il protagonista di Pedro Pascal e, dato che è avvenuta durante The Book of Boba Fett, non preoccupatevi, in quanto Jon Favreau ha confermato che …

