The Flash: un'altra incarnazione di Batman farà ritorno nella scena post-credits? [RUMOR]

Secondo una voce vicina alla produzione, la scena post-credits di The Flash vedrà il cameo di una incarnazione di Batman diversa da quelle di Michael Keaton e Ben Affleck. Un'altra incarnazione di Batman, diversa da quelle di Michael Keaton e Ben Affleck, potrebbe fare la sua apparizione nella scena post credits di The Flash, e si tratta di un volto noto, se verrà confermato il RUMOR diffuso dal podcast The Weekly Planet, condotto da Nick Mason e James Clement.

