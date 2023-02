The Best FIFA Awards: vince Messi, due ex Inter nella squadra dell’anno (Di martedì 28 febbraio 2023) Al premio The Best organizzato dalla FIFA vince inevitabilmente Messi, con un trionfo dell’Argentina che fra gli altri prende Scaloni miglior allenatore e la sua tifoseria migliore del 2022. Non c’erano giocatori dell’Inter candidati, ma due ex vanno nella squadra dell’anno. LE SCELTE – È Lionel Messi il vincitore del premio The Best FIFA Men’s Player Award 2022. L’attaccante argentino era il candidato principale, dopo il trionfo ai Mondiali, e la serata di gala stasera a Parigi lo ha confermato. Fra le donne lo stesso riconoscimento va ad Alexia Putellas del Barcellona. Niente Inter nel complessivo, ma con due ex nella squadra ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Al premio Theorganizzato dallainevitabilmente, con un trionfo dell’Argentina che fra gli altri prende Scaloni miglior allenatore e la sua tifoseria migliore del 2022. Non c’erano giocatori dell’candidati, ma due ex vanno. LE SCELTE – È Lionelil vincitore del premio TheMen’s Player Award 2022. L’attaccante argentino era il candidato principale, dopo il trionfo ai Mondiali, e la serata di gala stasera a Parigi lo ha confermato. Fra le donne lo stesso riconoscimento va ad Alexia Putellas del Barcellona. Nientenel complessivo, ma con due ex...

