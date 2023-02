Test | Vai d’accordo con il tuo aspetto?

Leggi su dilei

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’è importante per la considerazione di noi stesse ma anche per l’approccio con gli altri, poiché parla di noi. Il modo in cui appariamo comunica non solo la consapevolezza di sé, ma anche il nostro pensiero, il nostro stile, il modo di aderire o meno a canoni estetici largamente condivisi. Eppure è difficile che si vadacon il proprio. Capita a tutte di piacersi un giorno e quello dopo di trovarsi terribili. Dipende da tanti fattori, come lo stato d’animo, il livello di autostima (spesso altalenante) e la sensibilità verso input sociali che ci parlano di fisici perfetti, capelli splendidi, outfit super-cool. Ci vuole amore per se stesse Per sentirci meglio dovremmo decidere di far pace col nostro, accettarci, volerci bene e impegnarci per essere la versione migliore di noi stesse, a ...