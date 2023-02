Test | ti fidi degli altri?

Leggi su dilei

(Di martedì 28 febbraio 2023) La fiducia è una cosa rara e preziosa, è quel sentimento umano che sta alla base di ogni rapporto, che sia di natura sentimentale o amicale. Guadagnarla, così come donarla non è una cosa scontata, soprattutto se le esperienze passate sono state segnate da bugie e tradimenti. Perché capita, molto più spesso di quanto desideriamo, che proprio chi ci aveva promesso amore e affetto, protezione e rispetto, venga meno a quanto detto. Ed è allora che, inevitabilmente, la sfiducia entra a far parte della quotidianità. A volte, non fidarsi, diventa una semplice e primordiale difesa, che però rischia di rovinare i rapporti e di ferire chi ci ama. Altre volte, invece, l’estrema fiducia verso glici espone a rischi che forse potremmo evitare. E tu, tio lasci difficilmente entrare le persone nella tua vita e ...