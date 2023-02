Terzo scudetto, pallone “appare” sul Duomo di Napoli. I tifosi: “E’ il Santo” (Di martedì 28 febbraio 2023) Per alcuni un segno del destino. Un calcio tirato da San Gennaro in persona per “blindare” il Terzo scudetto del Napoli. E’ il segnale che il Patrono avrebbe voluto lanciare con quel pallone incastrato nella facciata del Duomo. Tanto irrecuperabile da spingere il comune di Napoli a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. pallone incastrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Per alcuni un segno del destino. Un calcio tirato da San Gennaro in persona per “blindare” ildel. E’ il segnale che il Patrono avrebbe voluto lanciare con quelincastrato nella facciata del. Tanto irrecuperabile da spingere il comune dia chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.incastrato L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

