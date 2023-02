**Terzo polo: Renzi, 'esito primarie Pd passaggio fondamentale per nuovo progetto'** (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il 26 febbraio 2023 si è concluso il percorso iniziato nel settembre 2019 con la nascita di Italia viva. Voi direte: e tu sei triste per questo? Ragazzi, devo essere sincero: io sono entusiasta. Perché si compie un passaggio fondamentale per la costruzione del nuovo progetto. Vengono giù –all'improvviso, tutti insieme– gli alibi di chi ancora pensava di poter coltivare il riformismo dentro il Pd". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. "Questo significa -spiega l'ex premier- che adesso parte la campagna acquisti come sintetizzano i giornali? Macché! Anzi, è vero il contrario. Vedrete che specie all'inizio in tanti proveranno a serrare le fila dei gruppi dirigenti. Non aspettatevi un esodo, non aspettatevi una campagna acquisti. Non puntiamo all'esodo dei dirigenti nel 2023, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il 26 febbraio 2023 si è concluso il percorso iniziato nel settembre 2019 con la nascita di Italia viva. Voi direte: e tu sei triste per questo? Ragazzi, devo essere sincero: io sono entusiasta. Perché si compie unper la costruzione del. Vengono giù –all'improvviso, tutti insieme– gli alibi di chi ancora pensava di poter coltivare il riformismo dentro il Pd". Lo scrive Matteonella Enews. "Questo significa -spiega l'ex premier- che adesso parte la campagna acquisti come sintetizzano i giornali? Macché! Anzi, è vero il contrario. Vedrete che specie all'inizio in tanti proveranno a serrare le fila dei gruppi dirigenti. Non aspettatevi un esodo, non aspettatevi una campagna acquisti. Non puntiamo all'esodo dei dirigenti nel 2023, ma ...

