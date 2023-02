Terzo Polo | Marattin | ' partito unico si farà | stasera Calenda farà proposta di percorso'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - claudiovelardi : Cari amici del Terzo Polo, oltre ad esprimere una malcelata soddisfazione per la svolta a sinistra del Pd targato S… - AlexBazzaro : La Schlein riuscirà nell’impresa di dividere i pochi voti rimasti al PD spaccando il partito e regalando consensi a… - DebSansaini : @marattin Finalmente commenti del terzo polo oltre il pd - mariofrancescut : @RedTav71 @janavel7 Anche il mio lo hanno perso per lo stesso suo motivo. Trescavano con quegli schifosi del terzo polo. -

, Renzi e Calenda in testa che rilanciano immediatamente, accelerando verso un partito unico che sia alternativa riformista perchè 'se la sinistra si radicalizza abbiamo l'occasione per ...... che è salito sul secondo gradino del podio provinciale grazie a due ottime run:miglior ... Più dietro le rappresentanti deldi Carrù Giorgia Berbotto (931) e Cecilia Mameli (783 punti), poi ...Ci piacerebbe parlare di obiettivi e di diritti civili con gli amici del, che non possono essere rappresentate da candidature come Moratti. Con Elly Schlein siamo in sintonia su alcuni ...

Per l’ex leader la vittoria della neo-segretaria cambia la pelle del PD: “Per chi crede nel riformismo anziché massimalismo, oggi lo spazio che si apre è fantastico". E dunque si accelera “insieme ad ...Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Il partito unico “Si lo faremo, oggi iniziamo un percorso, fare un partito non è come fare un torta, ci vuole tempo. Stasera Calenda farà una proposta di percorso e di cal ...