Terzo Polo: Iv, 'Italia Viva non si scioglie, parte tesseramento' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “A differenza di ciò che scrive Repubblica.it non c'è nessun scioglimento di Italia Viva. Basta leggere le Enews di Matteo Renzi- dove fra le altre cose si lancia la campagna per il tesseramento- per prenderne atto. Per conoscere le opinioni di Renzi invitiamo a leggere le Enews e non le interpretazioni più o meno interessate”. Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - “A differenza di ciò che scrive Repubblica.it non c'è nessun scioglimento di. Basta leggere le Enews di Matteo Renzi- dove fra le altre cose si lancia la campagna per il- per prenderne atto. Per conoscere le opinioni di Renzi invitiamo a leggere le Enews e non le interpretazioni più o meno interessate”. Così in una nota l'ufficio stampa di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - claudiovelardi : Cari amici del Terzo Polo, oltre ad esprimere una malcelata soddisfazione per la svolta a sinistra del Pd targato S… - AlexBazzaro : La Schlein riuscirà nell’impresa di dividere i pochi voti rimasti al PD spaccando il partito e regalando consensi a… - Umanisti40 : Tono da “amico di una corrente esterna”. “L’esodo di elettori” non ci sarà e quel poco sarà compensato da quelli ch… - FItaliasulserio : RT @VIGELLI: Il TERZO POLO propone soluzioni, NON parla a vanvera usando bei concetti che li rimangono. -