Terzo polo | Calenda presenta road map per partito unico entro l’autunno

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il leader delCarlohato al comitato politico della Federazione Azione-Italia Viva unamap per arrivare aldi quest’anno. Il processo partirà con la scrittura di un manifesto politico e di valori aperto al contributo di associazioni, movimenti e personalità delle aree politiche liberal-democratica, popolare e riformista. Il processo sarà organizzato democraticamente e a partire dai territori. Il comitato si riunirà la prossima settimana per l’approvazione del documentoto. “E’ nostra responsabilità dare una risposta immediata ai milioni di italiani che non si riconoscono nel populismo di destra e di sinistra e vogliono una politica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - claudiovelardi : Cari amici del Terzo Polo, oltre ad esprimere una malcelata soddisfazione per la svolta a sinistra del Pd targato S… - AlexBazzaro : La Schlein riuscirà nell’impresa di dividere i pochi voti rimasti al PD spaccando il partito e regalando consensi a… - Fabme0801 : RT @AzzurraBarbuto: Il Pd ha 15 anni ed è ancora alla ricerca di una sua identità, tanto da pensare di cambiare nome e simbolo. Tra i suoi… - carmen_distaso : RT @BimbePeppe: Rosato: 'Con Schlein Pd è finito. Terzo polo è aperto a dem popolari e riformisti. Tutta campagna elettorale di #Schlein è… -

Anche ilsembra pensare a una donna e, smentita l'ipotesi Mara Carfagna , i rumor raccolti da Affaritaliani.it puntano su Letizia Moratti come leader del nascente partito unico tra Azione ...Il leader delCarlo Calenda ha presentato al comitato politico della Federazione Azione - Italia Viva una road map per arrivare al partito unico entro l'autunno di quest'anno. Il processo partirà con la ...Illavora per la scissione, qualcuno ( come Fioron i) se ne va. Ma tanti esultano. La vittoria della Schlein "è un dato politico importante e una buona notizia per le forze della sinistra", ...

(Adnkronos) – Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda ha presentato al comitato politico della Federazione Azione-Italia Viva una road map per arrivare al partito unico entro l’autunno di quest’anno."L’ex ministro Fioroni ha già salutato la compagnia mentre Bersani sembra pronto a rientrare: sono i primi passi verso un partito migliore" - dal blog Sostenitore ...