Terzo polo, Calenda presenta road map per partito unico entro l'autunno (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il leader del Terzo polo Carlo Calenda ha presentato al comitato politico della Federazione Azione-Italia Viva una road map per arrivare al partito unico entro l'autunno di quest'anno. Il processo partirà con la scrittura di un manifesto politico e di valori aperto al contributo di associazioni, movimenti e personalità delle aree politiche liberal-democratica, popolare e riformista. Il processo sarà organizzato democraticamente e a partire dai territori. Il comitato si riunirà la prossima settimana per l'approvazione del documento presentato. "E' nostra responsabilità dare una risposta immediata ai milioni di italiani che non si riconoscono nel populismo di destra e di sinistra e vogliono una politica ...

