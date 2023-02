Terra Amara Anticipazioni 1° marzo 2023: Hatip teme la vendetta di Demir... (Di martedì 28 febbraio 2023) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 1° marzo 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Hatip cerca Sermin per offrirle protezione, Hunkar fa una scoperta che la lascia di stucco... Leggi su comingsoon (Di martedì 28 febbraio 2023) Ledella Puntata diin onda mercoledì 1°su Canale 5 rivelano che mentrecerca Sermin per offrirle protezione, Hunkar fa una scoperta che la lascia di stucco...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? sabato, al posto di #cepostaperte, due serate-evento ideate da Maurizio Costanzo: “In Ordine Alfabetico” e “I Tre… - Marisol14042320 : Io che non vedo terra amara da ieri e sto nervosaaaaa #terraamara #yilmaz #zuleyha - Giovann57790242 : Io avvolte mi chiedo se quelli della mediaset ci fanno o ci sono, oggi tolgono terra amara per fare la replica di '… - Giornaleditalia : Terra Amara non va in onda oggi 28 febbraio 2023: perchè, quando torna e cosa c'è al suo posto - soxosh_ : 'oggi pomeriggio maria de filippi non c'è perché è a lutto quindi tutti a dormiri' questa signora mi fa morire ha d… -