Tensioni in Moldavia, filorussi invadono le piazze e tentano irruzione nella sede del governo – Il video (Di martedì 28 febbraio 2023) Le piazze della Moldavia si riempiono di filorussi. Oggi, 28 febbraio, in centinaia si sono riversati tra le strade della capitale moldava Chisinau per chiedere le dimissioni del governo della presidente Maia Sandu e le elezioni anticipate. Stando a quanto riferisce la stampa locale, una parte dei manifestanti ha tentato di fare irruzione nella sede del governo, ma sono stati bloccati dalle autorità e si sono così diretti verso il municipio della città. Alcuni dimostranti sono stati arrestati. «Chiediamo elezioni anticipate. Il governo deve pagare le bollette delle persone che sono aumentate più volte per colpa delle autorità», spiegano. A organizzare la protesta è stato il Movimento per il popolo, che racchiude diverse organizzazioni ...

