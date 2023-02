Tennis | Torneo Acapulco Buona la prima per Ruud e Fritz

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Oleeee!?? ??Camila Giorgi si è aggiudicata il torneo WTA 250 di Merida (Messico). ??La tennista italiana ha sconfitt… - ItaliaTeam_it : Voléeee?? A Buenos Aires, Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono il torneo di doppio, sconfiggendo in finale la co… - sfnnicita : @LaBiaBi11 Un torneo di tennis a Davos? - Barbaga3Gaetano : RT @CatelliRossella: Tennis: Camila Giorgi vince prima edizione del torneo di Merida - Tennis - ANSA - enzo_rossello : RT @ItaliaTeam_it: Oleeee!?? ??Camila Giorgi si è aggiudicata il torneo WTA 250 di Merida (Messico). ??La tennista italiana ha sconfitto in… -

Avanzano al secondo turno in Messico anche Rune, Tiafoe e Paul ACAPULCO (MESSICO) - Il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente teste di serie numero 2 e 3, hanno superato ...Il fenomeno serbo si è aggiudicato il suo decimo titolo a Melbourne Park, lasciando per strada un solo set in tutto ile agganciando Rafael Nadal a quota 22 Slam. Come se non bastasse, il ...

Tennis: Torneo Santiago. Prima vittoria in un main draw Atp per Bonadio Tiscali

Tennis, gli esiti del torneo Tpra "Road to Rome" al Green Garden VeneziaToday

Tennis: Torneo Austin. Watson e Stearns al secondo turno Tiscali

Tennis, Fausto Tabacco si aggiudica il singolare al torneo di Monastir Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Il friulano, proveniente dalle qualificazioni, supera all'esordio Galan ROMA (ITALPRESS) - Prosegue il 'magic moment' di Riccardo Bonadio ...Messico, nuvole e prime volte. Altro che la faccia triste dell'America: quella di Acapulco, per i fratelli Berrettini, resterà una tappa felice destinata comunque a restare a lungo nella loro memoria.