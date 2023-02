Tennis, Rafa Nadal rinuncia a Indian Wells! Il rientro potrebbe avvenire a Monte Carlo (Di martedì 28 febbraio 2023) Rafa Nadal non sarà al via del primo Masters 1000 della stagione, quello di Indian Wells. La conferma del forfait arriva direttamente dalle parole del Tennista maiorchino, per mezzo di un post rilasciato pochi minuti fa sui suoi canali social: “È da un po’ di tempo che non comunico con voi. Mi sono preso un po’ di tempo, ho iniziato la riabilitazione, ho fatto palestra e fisioterapia, come consigliato dai dottori. Sarò pronto per tornare nelle migliori condizioni”. Un ritorno agli allenamenti che, tuttavia, ha coinciso con la decisione di non forzare i tempi e depennare dal proprio calendario l’importante torneo californiano, come già anticipato dagli stessi organizzatori. Il nativo di Manacor ha provato qualche scambio sulla sua amata terra battuta e deciso di non intraprendere il viaggio verso gli Stati Uniti. Niente ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)non sarà al via del primo Masters 1000 della stagione, quello diWells. La conferma del forfait arriva direttamente dalle parole delta maiorchino, per mezzo di un post rilasciato pochi minuti fa sui suoi canali social: “È da un po’ di tempo che non comunico con voi. Mi sono preso un po’ di tempo, ho iniziato la riabilitazione, ho fatto palestra e fisioterapia, come consigliato dai dottori. Sarò pronto per tornare nelle migliori condizioni”. Un ritorno agli allenamenti che, tuttavia, ha coinciso con la decisione di non forzare i tempi e depennare dal proprio calendario l’importante torneo californiano, come già anticipato dagli stessi organizzatori. Il nativo di Manacor ha provato qualche scambio sulla sua amata terra battuta e deciso di non intraprendere il viaggio verso gli Stati Uniti. Niente ...

