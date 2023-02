Tennis | Nadal rinuncia agli Indian Wells | lo spagnolo punta al Roland Garros

(Di martedì 28 febbraio 2023) LoRafael, vittima di infortunio muscolare alla gamba sinistra dopo gli Australian Open, non parteciperà al Masters 1000 di, che inizierà tra una settimana, hanno fatto sapere gli organizzatori del torneo californiano che il campione di Manacor si è aggiudicato tre volte in carriera., che continua ad allenarsi sulla terra battuta nella sua accademia a Maiorca, probabilmentea un ritorno alle competizioni a Montecarlo all’inizio di aprile, sulla sua superficie preferita, e poire tutto sulper sfidare Novak Djokovic che all’ultimo Australian Open ha eguato i suoi 22 titoli dello slam. (Ansa) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : Rafa Nadal non parteciperà ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami - theshieldofspo1 : Il maiorchino non sarà presente in California, ma punta a un presto ritorno #TSOS // #Nadal // #IndianWells //… - sportface2016 : #Tennis | L'entry list aggiornata del #Masters1000 di #IndianWells, al via la prossima settimana. Già 9 i ritiri uf… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: #Nadal, niente Indian Wells, potrebbe uscire dalla top 10 dopo 911 settimane - Eurosport_IT : Ancora problemi fisici per Rafa Nadal ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Nadal -

Viste le precarie condizioni di, sono in molti a ritenere che il 'Djoker' possa ambire nuovamente al 'Calendar Grand Slam'. In un'intervista rilasciata a 'L'Equipe', Nicolas Mahut ha affermato ...Rafael(ATP 8) ha dato forfait per i Masters 1000 di Indian Wells (06 - 19. 03) e di Miami (19.03 - 02.04). Il 36enne maiorchino, che non pi sceso in campo dalla sua eliminazione al secondo turno degli ...si era già cancellato dall'esibizione di Las Vegas con Alcaraz del cinque marzo, tre giorni prima dell'inizio del torneo ed è altamente probabile che il maiorchino non giocherà nemmeno Miami. ...

Rafael Nadal costretto al forfait: "Salterò i Masters 1000 di Indian Wells e Miami" Eurosport IT

Rafa Nadal non sarà al via del primo Masters 1000 della stagione, quello di Indian Wells. La conferma del forfait arriva direttamente dalle parole del tennista maiorchino, per mezzo di un post rilasci ...Niente da fare: l'infortunio di Nadal lo costringerà a saltare Indian Wells e Miami Open. Le parole del tennista spagnolo.