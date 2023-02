Tennis | Nadal ancora fuori | “Salterò Indian Wells e Miami”

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’infortunioè più pesante del previsto. Ilta spagnolo, alle prese con gli ormai noti acciacchi al piede, nelle ultime ore ha confermato che non parteciperà ai prossimi grandi appuntamenti stagionali. Stiamo parlando dei Master 1000 ATP in programma da qui alle prossime settimane. L’ex numero 1 al mondo si è confrontato con il ... TAG24.

Rafael(ATP 8) ha dato forfait per i Masters 1000 di Indian Wells (06 - 19. 03) e di Miami (19.03 - 02.04). Il 36enne maiorchino, che non pi sceso in campo dalla sua eliminazione al secondo turno degli ...si era già cancellato dall'esibizione di Las Vegas con Alcaraz del cinque marzo, tre giorni prima dell'inizio del torneo ed è altamente probabile che il maiorchino non giocherà nemmeno Miami. ..., dunque, tornerà in campo per la stagione su terra rossa, la sua preferita. Il forfait ai tornei americani costerà caro ache, con ogni probabilità, uscirà dalla top 10 del ranking ATP ...

Rafa Nadal rinuncia al Masters 1000 di Indian Wells - Tennis Agenzia ANSA

Rafa Nadal non sarà al via del primo Masters 1000 della stagione, quello di Indian Wells. La conferma del forfait arriva direttamente dalle parole del tennista maiorchino, per mezzo di un post rilasci ...INDIAN WELLS - Queste le sue parole sui social: "Mi sono preso una pausa, ho iniziato la riabilitazione e la fisioterapia come indicato dai medici. Ci stiamo pr ...